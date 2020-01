Auto rijdt in op groep skitoeristen in Zuid-Tirol: zes mensen overleden

05 januari 2020

Zes mensen zijn omgekomen in Noord-Italië nadat een auto op een groep toeristen inreed in Zuid-Tirol. Dat zegt de politie. Volgens de eerste vaststellingen had de 28-jarige bestuurder te veel gedronken, zo bericht het Italiaanse persagentschap ANSA.