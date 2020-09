Auto rijdt in op Black Lives Matter-demonstranten in New York TTR

05 september 2020

10u10

Bron: NBC News, USA Today, CNN 58 Een bestuurder is donderdagavond, om 20 uur lokale tijd, ingereden op een groep Black Lives Matter-demonstranten op Times Square in New York. Als bij wonder raakte niemand gewond. De politie schat dat er minstens tweehonderd mensen aan het protest deelnamen.



Op een video, die op sociale media circuleert, is te zien hoe een bestuurder in een zwarte Ford Taurus even stopt om vervolgens in te rijden op een groep mensen op Times Square, in het centrum van Manhattan (New York). Op dat moment vond op Times Square een Black Lives Matter-protest plaats tegen racisme en politiegeweld.

De aanleiding was de dood van Daniel Prude, een 41-jarige zwarte Amerikaan die in maart stierf tijdens een arrestatie nadat politieagenten hem een kap opzetten en vervolgens zijn gezicht twee minuten lang tegen de grond drukten. Prude stierf twee maanden voor George Floyd omkwam na hardhandig ingrijpen van de politie in Minneapolis. Na zijn dood in mei werden wereldwijd manifestaties tegen racisme gehouden.

Een politiewoordvoerder vertelde aan NBC New York dat ze momenteel op zoek zijn naar de bestuurder van het voertuig. De bestuurder zou eerder die avond gezien zijn tussen een groep demonstranten die een “Keep America Great”-pet droegen. Ook vermoedt de politie dat er meerdere mensen in het voertuig zaten op het moment van het incident.

Op sociale media wordt gesuggereerd dat het voertuig een anonieme politiewagen zou zijn, maar dat werd intussen ontkend door de politie in New York. De NYPD onderzoekt momenteel het incident.

There is an ongoing investigation into an incident in Times Square involving a black Taurus sedan. This auto is NOT an NYPD vehicle. pic.twitter.com/kBGuXhFtP1 NYPD NEWS(@ NYPDnews) link