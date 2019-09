Auto rijdt drie Amish-kinderen in rijtuig dodelijk aan mvdb

20 september 2019

21u16

Bron: AP 0 Een aanrijding tussen een auto en een rijtuig heeft in de Amerikaanse staat Michigan het leven gekost aan drie jonge kinderen. Een vierde kind raakte zwaargewond. Alle slachtoffers, met een leeftijd tussen de zes en dertien jaar oud, zijn familie van elkaar en behoren tot de Amish.

Deze streng protestantse geloofsgemeenschap staat gekend voor hun eenvoudige levensstijl, traditionele kledij en afwijzing van moderne technologie. Voor hun verplaatsingen gebruiken ze steevast paard en kar.



Het ongeval gebeurde woensdagnamiddag plaatselijke tijd in het plaatsje Chester Township. Bij aankomst van de hulpdiensten waren de drie kinderen al overleden. Het vierde kind is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel. Het paard overleefde de aanrijding, maar brak verscheidene benen. Het dier is geëuthanaseerd.



De noordelijke staat Michigan heeft bijna 16.400 Amish-burgers en staat daarmee op een zesde plek qua grootste Amish-populaties in de VS. Pennsylvania heeft de grootste gemeenschap (79.200 leden), nipt gevolgd door Ohio (76.195 leden).



De aanrijdende automobilist is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of hem iets ten laste wordt gelegd.



Het is al het tweede dodelijke ongeval in Michigan deze zomer waarbij Amish-kinderen zijn betrokken. Bij een ongeval in juni stierven eveneens drie kinderen. De vrachtwagenchauffeur die hun rijtuig aanreed, bleek onder invloed van alcohol.

