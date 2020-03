Auto ramt Nederlands gemeentehuis, bestuurder gewond

06 maart 2020

Bron: AD

Een witte pick-uptruck is deze ochtend ingereden op het gemeentehuis van Nijkerk. De wagen kwam hard in botsing met de voorgevel. Een deel van het gebouw is ontruimd. Of er sprake is van kwaad opzet is vooralsnog niet duidelijk.