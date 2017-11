Auto ramt "met opzet" groep studenten bij Toulouse: 3 gewonden HA

De bestuurder zou verklaard hebben dat hij opzettelijk op de groep is ingereden. Een automobilist heeft een groep studenten aangereden voor een handelshogeschool in Blagnac, in het Franse departement Haute-Garonne, nabij Toulouse. Daarbij raakten drie Chinese studenten gewond, van wie één ernstig.

De 28-jarige bestuurder is opgepakt en wordt momenteel verhoord. Hij zou verklaard hebben dat hij met opzet op de groep is ingereden. Volgens de krant Le Figaro zou de man van Aziatische origine zijn en kampt hij met psychologische problemen.

De twintiger zou bij het gerecht bekendstaan voor kleinere misdrijven. Hij had geen fiche S, een aanduiding voor personen die een gevaar kunnen vormen voor de staatsveiligheid. Een motief is nog niet bekend. De politie is ter plaatse. Het onderzoek is in handen van de gerechtelijke politie van Toulouse.

