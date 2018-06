Auto ramt gevel van Nederlandse krant De Telegraaf: dit is een van de daders Journalistenraad: "Aanslag op de democratie" IB HA

26 juni 2018

05u19

Bron: De Telegraaf, Belga, ANP 121 Een bestelwagen is rond vier uur vannacht met hoge snelheid tegen de glazen façade van het hoofdkantoor van De Telegraaf in Amsterdam gereden. Dat meldt de Nederlandse krant op haar website en het nieuws wordt bevestigd door de politie. De politie is op zoek naar twee verdachten. De krant heeft inmiddels een foto van een van de vluchtende verdachten gepubliceerd.

"Kwaad opzet"

Het busje reed allicht met hoge snelheid tussen twee plantenbakken door naar de gevel van het gebouw. Dankzij het extra beveiligde glas kon het voertuig niet echt naar binnen rijden, meldt de Nederlandse krant. Na de klap vloog de bestelwagen in brand. De vlammen kwamen tot zeker 14 meter hoog. De schade aan het gebouw is aanzienlijk.

De hoofdredactie van De Telegraaf noemt de gebeurtenis schokkend. "We weten nog niet precies wat de omstandigheden zijn, maar dit kan geen toeval zijn. Je moet moeite doen om daar te komen. Alles wijst op kwaad opzet en wat mij betreft op een aanslag", zegt hoofdredacteur Paul Jansen, die aangeeft dat er in het verleden al bedreigingen zijn geweest aan het adres van de krant. "We weten niet uit welke hoek dit komt. Maar het is duidelijk dat we niet overal vrienden hebben. Aangezien we niet weten wie de boodschapper is, weten we ook niet wat de boodschap is", aldus Jansen.

"We vermoeden kwaad opzet", zegt een woordvoerder van de politie. Plaatsvervangend hoofdredacteur Wim Hoogland spreekt van een aanslag. "Er staan grote zware betonnen bloembakken voor de gevel. Alleen als je echt wilt, kom je erbij", zegt hij.

Twee verdachten

Van de bestuurder van het voertuig ontbreekt voorlopig elk spoor. Er zijn nog geen aanhoudingen gebeurd. De uitgebrande wagen is een witte Volkswagen Caddy. Volgens de politie vluchtte de bestuurder na de feiten vermoedelijk in een donkerkleurige Audi. Eerder werd gemeld dat het om een BMW ging, maar na onderzoek bleek dat een Audi te zijn.

De politie gaat uit van twee daders: een die de uitgebrande bestelauto bestuurde en de bestuurder van de vluchtwagen. De Audi is in eerste instantie gezien komende uit de richting van het centrum en is met hoge snelheid weggereden richting de A10. Of de auto de snelweg is opgereden, is niet bekend. De politie zoekt getuigen die iets gezien hebben of beelden hebben opgenomen, via bijvoorbeeld een dashcam.

Zoals onze hoofdredacteur zegt: we laten ons niet intimideren. We blijven dus gewoon schrijven. Nu extra gemotiveerd #aanslag #telegraaf Mick van Wely(@ mickvanwely) link

In het gebouw vielen geen gewonden. "Het had erger kunnen aflopen", zegt Jansen. "Het is midden in de nacht gebeurd. Er zijn niet zo veel mensen aanwezig op dat tijdstip. Dat is misschien een geluk bij een ongeluk, maar het maakt deze kwestie niet minder erg." De hoofdredacteur voegt nog toe: "Dit komt natuurlijk hard aan bij de redactie maar ook bij andere collega's van de Telegraaf Media Groep (TMG), maar ook zij zullen hun schouders eronder zetten en gewoon vastberaden doorgaan met het werk waar zij mee bezig zijn. We laten ons niet intimideren."

Raketwerper

De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) noemt het incident bij de krant "heel alarmerend". "Wat het ook is, het lijkt toch een zeker een aanval op de journalistiek. Vorige week al de aanval op het gebouw van Panorama en nu dit", zegt Thomas Bruning.

We zijn alert en waakzaam Premier Mark Rutte

Afgelopen donderdag werd rond 23 uur 's avonds met een raketwerper geschoten op een pand in Amsterdam waar onder meer Pijper Media, de uitgever van tijdschriften als Nieuwe Revu, Panorama, Playboy en Grazia, is gevestigd. Diezelfde nacht nog kon een verdachte, een 41-jarige man uit Woerden, worden opgepakt.

"Je moet je wel erg zorgen maken over wat er gebeurd is. Dit moet topprioriteit hebben bij politie en justitie. Journalisten zijn onafhankelijk. Het is een aanslag op de democratie." Bruning noemt het een angstaanjagend incident. "Maar dat moet ons er absoluut niet van weerhouden om ons werk te doen, maar wel onder veilige omstandigheden." Bruning zegt nog dat de NVJ snel in gesprek zal gaan met politie, justitie en de hoofdredactie van De Telegraaf.

Rutte: "Gerichte actie"

Volgens de Nederlandse premier Mark Rutte is het incident bij De Telegraaf is "een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie". De eerste minister heeft de hoofdredacteur van de krant gesproken om "hem en zijn mensen sterkte" te wensen. Rutte stelt dat er nog veel onduidelijk is, maar spreekt net als de politie al wel van een "gerichte actie". Hij verzekert dat de politie er alles aan doet om de dader of daders te pakken. "We zijn alert en waakzaam", klinkt het.