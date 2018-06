Auto ramt gevel Nederlandse krant De Telegraaf: "Aanslag op ons gebouw" IB

26 juni 2018

05u19

Bron: De Telegraaf, Belga 5 Een BMW is rond vier uur deze morgen met flinke snelheid door de glazen pui van het hoofdkantoor van de Nederlandse krant De Telegraaf in Amsterdam gereden. Dat meldt de krant op de eigen website en het bericht wordt door de politie bevestigd.

De hoofdredactie van de Telegraaf noemt de gebeurtenis op de eigen website van de krant schokkend. "Alles wijst op een aanslag. Wij laten ons niet intimideren", reageert hoofdredacteur Paul Jansen, die aangeeft dat er in het verleden al bedreigingen zijn geweest aan het adres van de krant.

"We vermoeden opzet", zegt een woordvoerder van de politie. Jansen deelt dat vermoeden. "Er staan grote zware betonnen bloembakken voor de gevel. Alleen als je echt wilt kom je bij die pui", zegt hij.

Geen gewonden, nog geen arrestaties

De auto vloog na de klap in brand, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. De bestuurder van de auto is niet meer ter plaatse. Er is voorlopig nog niemand aangehouden.

Ten tijde van het incident was er bewaking aanwezig in het gebouw.

Raketwerper

Afgelopen donderdag werd rond 23 uur 's avonds met een raketwerper geschoten op een pand in Amsterdam waar onder meer Pijper Media, de uitgever van tijdschriften als Nieuwe Revu, Panorama, Playboy en Grazia, is gevestigd. In de nacht op vrijdag kon de politie een verdachte, een 41-jarige man uit Woerden, oppakken.

Later meer.