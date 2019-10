Auto met jerrycans rijdt politiebureau in Nederlands-Limburgse Kerkrade binnen IB

18 oktober 2019

06u02

Bron: ANP 2 Een auto met daarin meerdere jerrycans met vloeistof is vanmorgen een politiebureau in het Nederlands-Limburgse Kerkrade ingereden. Er is geprobeerd om de wagen aan te steken, maar er ontstond slechts een klein brandje dat snel kon worden geblust. D e politie heeft een verdachte aangehouden.

Het is niet bekend of dit de eigenaar van de auto is. Ook de identiteit van de aangehouden persoon is nog niet bekend.

Het incident gebeurde even na vijven aan de Kerkradersteenweg. De auto reed daar door de glazen pui van de ingang van het bureau. Volgens een woordvoerder van de politie is geprobeerd de auto in brand te steken, maar dat is niet echt gelukt. De auto is mogelijk het politiebureau ingeduwd. Het pand is flink beschadigd en is afgezet.

Twee agenten aanwezig in gebouw

Er waren twee politieagenten in het gebouw toen de auto tegen de voordeur aanreed. Ze zaten volgens een woordvoerder aan de andere kant van het pand en hadden het aanvankelijk niet door. Het is volgens de zegsman niet bekend of er recent bedreigingen zijn binnengekomen bij het politiebureau. Dit wordt onderzocht. Ook wordt gekeken of er meerdere daders bij de actie betrokken waren.

Er is inmiddels 1 verdachte aangehouden. Politiebureau #Kerkrade blijft afgezet en wordt door de politie verder onderzocht. https://t.co/fkIm8FhTIB Politie Limburg(@ PolLimburg) link

Meer over Kerkradersteenweg

Kerkrade