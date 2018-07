Auto met baby en al gestolen op oprit: mama en dochter weer samen na brutale carjacking ADN

20 juli 2018

21u00

Bron: West Midlands Police 6 De Britse mama Clare O’Neill kan weer opgelucht ademhalen. Ze heeft haar baby Eliza opnieuw veilig in haar armen. Het kleintje van amper vier weken oud werd donderdag van haar mama gescheiden toen brutale carjackers er met de auto van Clare vandoor gingen - met het meisje er nog in.

Het was vier uur in de namiddag toen de kersverse mama de oprit opreed aan haar woning in Acocks Green, Birmingham. Plots stonden er twee mannen bij haar auto die schreeuwden dat ze de sleutels van haar Audi A3 moest afgeven. Terwijl ze daarop in volle paniek de kleine Eliza uit de auto probeerde te krijgen, sprongen de dieven in de wagen en gaven ze gas. Clare hield zich wanhopig vast en werd een stuk meegesleurd. Toen ze uiteindelijk werd omvergereden door haar eigen auto, schreeuwde ze het uit. “Mijn baby! Mijn baby!”

Het meisje werd gelukkig drie kwartier na haar ontvoering gezond en wel aangetroffen in een gezondheidscentrum, waar de carjackers haar hadden gedumpt, nog vastgeklikt in haar baby-autostoeltje. West Midlands Police deelde vandaag een foto van de reünie tussen moeder en baby in het ziekenhuis. Daar werd Clare behandeld voor de verwondingen die ze opliep tijdens de strijd om haar dochter te redden. Ze heeft blauwe plekken overal, verloor een tand en is nog steeds in shock, maar verkeert verder in goede gezondheid.

Het belangrijkste is dat ze haar kind weer terug heeft. “Ik snap het nog altijd niet", vertelt Clare. "Wat is er in godsnaam gebeurd? Gelukkig is Eliza veilig en gezond. Maar die mensen wisten heel goed dat ze in mijn auto zat toen ze hem stalen. Ze hebben haar leven in gevaar gebracht voor hun persoonlijke hebzucht.”

Intussen zijn mama en baby weer thuis. Van de daders en de auto ontbreekt elk spoor. “Ik hoop dat iemand die info heeft zich meldt zodat de dieven gepakt worden”, zegt Clare. “Dit incident heeft ons hele korps geschokt”, voegt politie-inspecteur Jim Munro toe. “We zetten alles op alles om de daders te vinden.”