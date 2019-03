Auto in twee na ongeval op kruispunt in VS DVDE

18 maart 2019

07u07

Bron: KameraOne 2

Een Amerikaan uit de staat North-Carolina heeft afgelopen vrijdag de schrik van zijn leven beleefd. Zijn witte Subaru botste tegen een grote SUV, waardoor zijn wagen in twee gesplitst werd. De voorkant van de Subaru botste tegen een balustrade, terwijl de achterkant in het midden van het kruispunt belandde. Drie mensen raakten gewond. Over hun toestand zijn geen verdere details bekend.