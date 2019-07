Auto belandt door wegpiraat in kanaal: vier jongeren verdrinken, toeristen redden meisje Karen Van Eyken

15 juli 2019

12u01

Bron: Corriere dela Sera, Ansa, Rai, Venezia Today 14 In de nacht van zaterdag op zondag heeft zich een tragedie voltrokken in het Italiaanse Jesolo nabij Venetië. Een auto met daarin vijf jongeren werd aangetikt door een wegpiraat en belandde in een kanaal. Toeristen die het ongeval zagen gebeuren, doken het water in en konden een meisje redden. De vier andere inzittenden verdronken. Een jonge Roemeense bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde, is opgepakt. Jesolo is ondergedompeld in diepe rouw.

Wat een feestavond moest worden voor vijf Italiaanse jongeren, is uitgedraaid op een nachtmerrie. De vijf vrienden, allemaal tussen 22 en 23 jaar oud, keerden terug van een avondje uit in Jesolo en waren op weg naar hun thuisbasis Musile di Piave toen rond 1u30 ‘s nachts een wegpiraat hun pad kruiste.

Een auto kwam zigzaggend en met hoge snelheid aangereden en tikte de wagen van de jongeren aan. Hun voertuig werd stuurloos en belandde in het kanaal. Daarop koos de wegpiraat het hazenpad.

Toeristen die getuige waren van het ongeval, aarzelden geen seconde en sprongen in het water. Ze konden een meisje, Giorgia Diral (22), levend uit het wrak halen. Zij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Maar voor Giovanni Mattiuzzo, Riccardo Laugeni, Eleonora Frasson en haar verloofde Leonardo Girardi kwam alle hulp te laat.

De inwoners van Jesolo verkeren na het drama in shock. De voormalige burgemeester van Musile en plaatsvervangend gouverneur van Veneto, Gianluca Forcolin, kent de getroffen families goed. “Het is vreselijk om vier jonge levens in een keer te verliezen. En dat allemaal wegens een of andere wegpiraat die weigerde om hulp te bieden”, zei hij aan de Italiaanse krant Corriere dela Sera.

De vermeende dader werd gisteren opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Roemeen die sinds 2012 in Italië woont. Volgens de politie vertoonde zijn wagen duidelijke sporen van de botsing. Hij kreeg huisarrest opgelegd en wordt beschuldigd van meervoudige doodslag in het verkeer en het niet verlenen van hulp aan personen in nood.