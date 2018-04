Autistische vrouw met mentale leeftijd van 14 reist ondanks reisverbod haar vriend achterna naar India en verdwijnt van de radar: "Dit is de ergste nachtmerrie van elke ouder" IB

25 april 2018

04u00

Bron: New Zealand Herald, newshub.co.nz 0 De vader van de autistische Nieuw-Zeelandse vrouw Jessica Doody (24), die de mentale capaciteiten van een tiener heeft en die ondanks een reisverbod haar vriend achterna wist te reizen naar India, wil antwoorden van de Nieuw-Zeelandse regering. Hoe kon zijn dochter zomaar het land verlaten en verdwijnen?

De 24-jarige Jessica Doody uit Christchurch vloog op 16 maart alleen naar Christchurch, om samen te zijn met haar vriendje Gurdeep Singh, die in Nieuw-Zeeland de naam Garry Anttal aangenomen had. De man verliet Nieuw-Zeeland al in december vorig jaar. Om hem te kunnen volgen naar India en het land te kunnen verlaten, veranderde Jessica Doody haar naam officieel in Kathleen Gray-Anttal. Op haar eigen paspoort zat namelijk een reisverbod, dat was aangevraagd door haar familie.

Toen Singh maanden eerder aan Jessica vroeg of ze met hem naar India op vakantie wilde gaan, was haar familie daar faliekant tegen. Ze wilden op z’n minst dat er een ander familielid mee zou gaan als Jessica de reis met haar vriendje zou maken. De 24-jarige vrouw is namelijk autistisch, heeft de mentale leeftijd van een veertienjarige en neemt antidepressiva, medicatie om beroertes tegen te gaan en medicatie om haar humeur te stabiliseren. Daarnaast lijdt ze ook nog eens aan het prikkelbare darmsyndroom.

Jessica bleek niet voor rede vatbaar en wilde koste wat kost met haar vriend naar India. Om te voorkomen dat ze alleen zou vertrekken, legden haar ouders hun dochter via de rechter een reisverbod op, waardoor ze het land niet zou mogen verlaten en dus niet stiekem zelf zou kunnen afreizen naar India. Toch is dat wat er uiteindelijk gebeurde.

Dolverliefd

Jessica’s vriend Singh was uiteindelijk zelf al in december vorig jaar terug naar India gegaan en de dolverliefde Jessica wilde niets liever dan bij hem zijn. Dat leidde tot vervreemding van haar familie, die wanhopig probeerde om een volmacht te krijgen om over Jessica’s zaken te mogen beslissen. De vrouw had zich namelijk ook diep in de schulden gestort: ze was in haar eentje verantwoordelijk voor de huur van het huis dat ze met haar vriend deelde én kocht ook nog eens twee nieuwe auto’s. Van haar loon als schoonmaakster kon ze dat uiteraard in haar eentje allemaal niet betalen, dus deed ze alles op afbetaling – en had zo binnen de kortste keren een schuld van vijftigduizend Nieuw-Zeelandse dollar opgebouwd.

De banden met haar familie waren na het vertrek van Singh eind vorig jaar zo slecht, dat ze bij een ex-vriend in huis ging wonen. Daar trof haar vader haar aan met gepakte koffers, klaar om te vertrekken. “We konden niets doen”, zegt haar 26-jarige zus Sarah. “Want ze is volwassen.”

Kort daarna, begin maart van dit jaar, verdween Jessica. Haar familie gaf haar op 19 maart officieel als vermist op, nadat ze geen contact meer hadden kunnen krijgen. Haar Facebook-account was afgesloten en ook haar telefoon leek te zijn geblokkeerd. Toen duidelijk werd dat Jessica zich niet mee in Nieuw-Zeeland bevond, reisde vader Craig wanhopig af Craig naar India om te proberen om daar zijn dochter te vinden. De vader vreesde dat zijn dochter intussen als seksslavin aan het werk zou zijn gezet of ergens in een kelder gevangen zou worden gehouden. Was ze misschien al dood, ergens gedumpt en vergeten?

Het ondenkbare

Eenmaal in India kon hij uiteindelijk met behulp van de lokale politie zijn dochter lokaliseren, maar Jessica weigerde hem te woord te staan of om met hem mee terug te komen. De man werd uiteindelijk geadviseerd om “voor zijn eigen veiligheid” het land te verlaten. Craig Doody was intussen woest op de Nieuw-Zeelandse autoriteiten, die in zijn ogen niets deden om zijn dochter te vinden of om de zoektocht te vergemakkelijken. "Ik ben beschaamd om Nieuw-Zeelands staatsburger te zijn. Een kwetsbaar persoon wordt erin geluisd om naar India te vertrekken en het contact met haar familie te verbreken en de regering doet niets om haar terug te halen. De diensten hadden onderling geen contact met elkaar. Iedereen heeft Jessica laten vallen. Het was verschrikkelijk."

Uiteindelijk landde Jessica Doody op 10 april weer in Christchurch, net op het moment dat haar vader met een nieuw plan naar India was afgereisd om haar mee terug naar huis te krijgen. Craig Doody had contact weten te leggen met het politiedepartement dat zich bezig houdt met seks trafficking en zij hadden de zaak serieus genomen. "Ze keken naar haar medische gegevens en zagen het proces dat we gevoerd hadden om een reisverbod voor Jessica te krijgen en besloten dat Jessica onmiddelijk India moest verlaten."

Eenmaal ter plaatse in het plaatsje Patiala waar Jessica verbleef, eiste Doody dat hij zijn dochter te zien kreeg. De lokale politie ging met die eis akkoord en nam contact op met de familie Singh. Toen gebeurde het ondenkbare: de familie meldde dat ze enkele uren daarvoor zélf Jessica op een vliegtuig naar Nieuw-Zeeland hadden gezet. "De familie zei dat hun reputatie was aangetast door de verhalen over Jessica die inmiddels in de Indiase media waren verschenen. Daarom hadden ze Jessica naar huis gestuurd. Ik kon het niet geloven. Plots was het allemaal over", zegt Craig.

Weer thuis

Jessica Doody is nu ruim twee weken thuis en het gaat niet goed met haar. "Ze wil teruggaan en daar gaan wonen", zegt haar zus Sarah. "We weten nog steeds niet wat ze allemaal meegemaakt heeft, maar we zijn blij en opgelucht dat ze weer thuis is. Ik dacht even dat we haar nooit meer terug zouden zien."

Ondanks hun opluchting om hun zus en dochter weer veilig thuis te hebben, zit de familie Doody nog met vele vragen. Hoe was het mogelijk dat Jessica ondanks het reisverbod het land kon verlaten? Wie heeft haar geholpen met haar naamsverandering? Hoe kon ze zo van de radar verdwijnen en waarom werkten de diensten niet met elkaar samen om haar terug te vinden? "Ik wil een onderzoek en een absoluut reisverbod voor Jessica én volmacht over alles wat haar aangaat", zegt Craig Doody strijdbaar. De hele familie houdt Jessica goed in de gaten. "Ze is smoorverliefd op die jongen en ziet nog steeds niet in welk gevaar ze liep. De hele situatie was de ergste nachtmerrie van elke ouder."