Autistische scholier (13) sterft nadat personeel hem in bedwang houdt op school in VS kg

07 december 2018

11u02

Bron: CNN 0 Een dertienjarige scholier uit de Amerikaanse staat North Carolina is vorige week omgekomen, nadat hij fysiek in toom werd gehouden door enkele medewerkers op school. Om nog onduidelijke redenen werd dat de jongen fataal. De politie onderzoekt de zaak.

In een statement zegt lokale politiecommissaris Anthony Prencipe dat de scholier gewelddadig gedrag vertoonde. Hij werd in bedwang gehouden om “te voorkomen dat het personeel of de leerlingen gewond raakten”. De tiener was zwaar autistisch. Het is niet bekend waarom hij door het lint ging.



Wel is duidelijk dat de interventie misliep. Terwijl het personeel de jongen in bedwang hield, verloor hij het bewustzijn. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en stierf twee dagen later.



De politie startte een onderzoek naar de zaak om te bepalen of de dood van de jongen vermeden had kunnen worden. Tot nu toe wordt er niet uitgegaan van een misdrijf.

Vergunning geschorst

Op de ‘Guiding Hands School’ in El Dorado Hills zitten wel meerdere leerlingen met fysieke aandoeningen of gedragsstoornissen. De woordvoerder van de school zegt dat het een “nationaal erkend gedragstherapeutisch protocol” hanteert om gevaarlijke situaties te de-escaleren. Eén van de laatste stappen in dat protocol is om de leerling in een “neutrale positie” te houden.



De vergunning van de privéschool is tijdelijk geschorst door de staat, die zelf een onderzoek heeft geopend.