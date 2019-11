Australische wildkampeerder (59) gedood door olifant in Namibië HAA

10 november 2019

17u04

Bron: News.com.au, Facebook 0 Een Australische toerist is deze week gedood door een olifant tijdens een kampeertrip in Namibië. Dat meldt het ministerie van Milieu en Toerisme van het Afrikaanse land.

Het slachtoffer is een 59-jarige man die op vakantie was in Damaraland, een regio in het noorden van Namibië, waar onder andere woestijnolifanten leven.

De omstandigheden van het overlijden zijn onduidelijk, maar volgens de Namibische autoriteiten werd de Australiër donderdagochtend “gedood door een olifant”, klinkt het op Facebook. De vijftiger was met een groep toeristen aan het wildkamperen toen hij het leven liet.



Het Namibische ministerie van Milieu en Toerisme en de politie zijn een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. Er wordt onder meer uitgezocht of de reizigers in het gezelschap waren van een gids toen de olifant de vijftiger ombracht.

Meer over Namibië

Facebook

Damaraland