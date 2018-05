Australische wetenschapper van 104 die niet meer wilde leven, geëuthanaseerd in Basel ADN

10 mei 2018

14u12

Bron: ANP, Belga 1 De 104-jarige David Goodall, die naar Zwitserland reisde voor euthanasie, is in Basel overleden. De oudste wetenschapper van Australië reisde de halve wereld over omdat hulp bij sterven in zijn vaderland niet mag.

Goodall zag het leven niet meer zitten, zeker niet meer sinds een val zijn mobiliteit ernstig had aangetast. Hij sprak bij aankomst in Basel maandag openlijk over zijn reisdoel. Hij hoopte met zijn daad niet alleen persoonlijke rust te vinden maar ook een discussie over euthanasie te ontketenen in Australië.

"Ik betreur het dat ik deze leeftijd bereikt heb'', zei de hoogbejaarde man. "Ik was liever gestorven in Australië en ik betreur echt dat Australië achterloopt op Zwitserland", verklaarde hij nog. De bioloog kreeg in Basel hulp van een organisatie voor zelfdoding. In Zwitserland is euthanasie onder bepaalde voorwaarden mogelijk, ook voor mensen die niet terminaal ziek zijn. "Om 12.30 uur is professor David Goodall in vrede ingeslapen in Bazel na een injectie met Nembutal", zo meldt de stichting Exit International vandaag.

