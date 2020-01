Australische vrouw verzorgt dagelijks jonge vleerhonden die moeder verloren in het vuur ttr

21 januari 2020

12u10

Bron: Reuters 5 Duizenden grote vleermuizen, bekend onder de naam vleerhonden, zijn getroffen door de bosbranden in Australië. Plaatselijke bewoners zagen de dieren letterlijk uit de bomen vallen. De Australische Janine Davies toverde haar huis om tot een opvangcentrum voor de getroffen dieren. Nu verzorgt ze dagelijks jonge vleerhonden die pas wees zijn geworden, zo vertelt ze aan persagentschap Reuters.

Davies, die ongeveer 156 kilometer ten zuiden van Sydney woont, zegt dat ze in de afgelopen drie maanden vijf keer meer vleerhonden heeft gered dan in dezelfde periode een jaar geleden. Ook toen bezweken de dieren massaal onder de Australische hitte. Momenteel verzorgt de Australische ongeveer vijftig dieren in haar opvangcentrum. Wanneer de dieren sterk genoeg zijn, worden ze opnieuw vrijgelaten. De jonge vleerhonden krijgen via speciaal aangepaste flessen een eiwitrijke melk, die de groei van spiermassa moet stimuleren.

“Ik was geschokt dat het hele gebied waar deze dieren leefden gewoon weg is. Er is niets anders overgebleven dan een heleboel verbrande takken”, zegt Davies aan Reuters. “Dat wordt het volgende probleem. Zal er genoeg voedsel zijn voor deze diersoort om te overleven?”

Kwetsbare soort

De Australische Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act beschouwt de grote vleermuizen als een kwetsbare diersoort. Volgens gegevens van de overheid telde Australië ongeveer 75.000 vleerhonden. Onderzoekers van de Western Sydney University maakten onlangs bekend dat zeker een derde van de diersoort is verdwenen.

Vleerhonden danken hun naam aan hun typerende kop, die gelijkenissen vertoont met die van een hond of een vos. Vandaar ook hun bijnaam ‘vliegende vossen’. De dieren zijn niet erg populair in Australië, waar ze worden gezien als “ratten in de lucht”. Toch zijn ze onmisbaar in het land. Ze zijn dol op nectar en spelen dus een belangrijke rol in de bestuiving van planten en vruchtdragende bomen. De vleerhonden zorgen onder meer voor de bevruchting van eucalyptusbomen in Australië, natuurlijk belangrijk voor koala’s.

480 miljoen

Uit een schatting van een Australisch ecoloog zouden er al 480 miljoen dieren omgekomen zijn bij de bosbranden die sinds september de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales (NSW) teisteren. En die schatting zou nog vrij optimistisch kunnen zijn. De universiteit zegt dat in het cijfer alleen zoogdieren, vogels en reptielen opgenomen zijn. Insecten, vleermuizen en kikkers niet. “Het echte verlies aan dieren ligt waarschijnlijk veel hoger dan 480 miljoen.”

