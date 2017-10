Australische vicepremier ontslagen wegens dubbele nationaliteit TK

06u13

Bron: Belga 1 EPA Barnaby Joyce De Australische vicepremier Barnaby Joyce is uit zijn ambt ontheven omdat hij ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit had toen hij vorig jaar werd verkozen. Dat heeft het hoogste gerechtshof van Australië geoordeeld.

De beslissing betekent dat de coalitieregering, die slechts een meerderheid met één zetel op overschot had, een tussentijdse verkiezing moet uitschrijven voor die zetel.



Volgens de Australische grondwet mogen burgers van andere landen geen politiek ambt uitoefenen. Het hof moest oordelen of Joyce en zes andere parlementsleden de grondwet hadden geschonden toen ze verkozen werden in het parlement. Vier van hen zijn ontheven uit hun ambt, twee andere zouden de wet niet geschonden hebben.