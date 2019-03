Australische varkensboer schuldig bevonden aan ontvoering en verkrachting van Belgische toeriste kg

Bron: Belga 0 Een Australiër is schuldig bevonden aan de ontvoering en de verkrachting van een 24-jarige Belgische toeriste. Dat meldden Australische media. De man uit Meningie, ten zuidoosten van Adelaide in de deelstaat Zuid-Australië, had zijn slachtoffer twee dagen lang vastgeketend in een oude varkensstal en meerdere keren verkracht.

De 54-jarige Gene Charles Bristow stond terecht voor ontvoering met verzwarende omstandigheden, verkrachting en aanranding. De jury van een districtsrechtbank in Adelaide verklaarde hem na drie uur delibereren schuldig aan alle aanklachten.

Varkensstal

In februari 2017 plaatste de jonge Belgische Davine A. uit Heule een zoekertje voor werk op een boerderij in Australië. Bristow had daar onder een valse naam op geantwoord. Hij beloofde de vrouw dat hij haar een job en een verblijfplaats kon aanbieden en pikte haar op aan een bushalte in Murray Bridge. Daarna bracht hij de vrouw naar zijn boerderij in Meningie.



In plaats van haar onderdak en werk te geven, sloot Bristow de toeriste op in een leegstaande varkensstal op honderden meters van de woning waarin hij met zijn gezin huisde. Hij bond haar met kettingen vast aan handen en voeten, bedreigde haar met een neppistool en dwong haar zich uit te kleden. Hij keerde meermaals terug naar de oude stal om haar seksueel te misbruiken.

“Gekidnapt”

Uiteindelijk slaagde de twintiger erin om met haar laptop familie, vrienden en de politie te verwittigen. “Gekidnapt, ben bang, kettingen kunnen losmaken, durf niet weglopen, is ver, rode pick-up”, schreef ze in een snel berichtje. Daarna boeide ze zichzelf weer om geen argwaan te wekken.



Toen de politie in Meningie en omgeving een zoekactie op poten zette, maakte de boer zijn slachtoffer los en bracht hij haar terug naar Murray Bridge, waar hij haar incheckte in een motel.

Voor de rechtbank in Adelaide ontkende Bristow zelf de beschuldigingen. Volgens hem kon de jonge vrouw de zware omstandigheden van het werk niet aan en was ze daarom vertrokken. Zijn straf kent hij later.