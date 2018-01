Australische tiener na 30 uur levend teruggevonden in autowrak dankzij intuïtie van zijn vader IVI

12u29

Bron: The Guardian, BBC 0 AP Tony Lethbridge huurde de helikopter in omdat hij ervan overtuigd was dat zijn zoon niet was weggelopen. Een Australische tiener is levend teruggevonden in zijn autowrak nadat zijn vader een helikopter had ingehuurd om hem te zoeken. De familie Lethbridge was ongerust geworden omdat Samuel zondagavond niet was thuisgekomen. Zijn vader voelde dat zijn zoon in de problemen zat en huurde een helikopter in om hem te zoeken.

"Iedereen zei dat hij waarschijnlijk was weggelopen, maar zo is Samuel niet", vertelt vader Tony Lethbridge aan de lokale media. Lethbridge dacht dat zijn zoon waarschijnlijk een ongeval had gehad en hij wou dan ook geen tijd verliezen in de zoektocht. "Vijf jaar geleden is er in de buurt een gelijkaardig ongeval gebeurd. Die man is pas na vijf dagen dood teruggevonden in zijn wagen. Dat wou ik niet laten gebeuren met Samuel."

Lethbridge volgde zijn intuïtie en huurde de ochtend nadien meteen een helikopter in om te zoeken boven het beboste gebied. "Binnen de tien minuten zagen we de witte auto van Samuel tussen de bomen", vertelt de vader.

Kritieke toestand

Het autowrak lag op zo'n 20 meter van de grote weg. Omdat de helikopter niet in de buurt kon landen, is Lethbridge zelf naar het wrak gewandeld. "Ik wou eigenlijk niet gaan. Ik was bang van wat ik zou vinden. Toen ik dichter kwam bij de auto zag ik Samuels hoofd bewegen", vertelt Lethbridge. "Ik ging van doodsbang naar door het dolle heen in enkele seconden."

Het duurde nog een uur vooraleer de hulpdiensten de jongeman uit het wrak konden bevrijden. Samuel zat vast onder het dashboard. De tiener heeft 30 uren vastgezeten in zijn auto. Hij is in het ziekenhuis opgenomen met verschillende zware breuken en is nog in kritieke toestand. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht.