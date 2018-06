Australische telecomgigant Telstra schrapt 8.000 banen

IB

20 juni 2018

01u45

Bron: Belga

0

De Australische telecomreus Telstra gaat 8.000 banen schrappen, zo is vandaag aangekondigd. Een en ander kadert in een besparingsplan van 2,5 miljard Australische dollar dat in 2022 afgerond moet zijn.