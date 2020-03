Australische supermarktketen rantsoeneert toiletrollen door coronavirus jv

04 maart 2020

07u06

Bron: ANP/AFP 0 Een Australische supermarktketen neemt maatregelen om te voorkomen dat klanten vanwege het nieuwe coronavirus aan het hamsteren slaan. Woolworths beperkt de hoeveelheid toiletpapier en desinfecterende handgel die mensen mogen kopen.

De supermarkt zegt dat per persoon nog maar vier pakken toiletpapier worden verkocht om "te garanderen dat meer mensen toegang hebben tot de producten". Wie handgel wil aanschaffen, moet voortaan naar de servicebalie en mag maximaal twee van die producten meenemen.

De maatregelen moeten zorgen dat voldoende producten op voorraad zijn tot leveranciers de "bovengemiddelde vraag" kunnen opvangen. Op sociale media circuleren foto's van lege schappen in supermarkten en winkelwagentjes vol pakken toiletpapier.

In Australië zijn tot dusver 43 gevallen van het longvirus gemeld, met onrust tot gevolg. De politie reageerde woensdag op een melding van een ruzie in een supermarkt in Sydney. Daar zou iemand een mes hebben getrokken tijdens een ruzie over toiletpapier.

