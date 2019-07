Australische student was spion in Noord-Korea, zegt regime TT

06 juli 2019

13u03

Bron: Reuters 0 De Australische student Alek Sigley, die gisteren Noord-Korea werd uitgezet nadat hij er meer dan een week vermist was, voerde volgens het regime “spionageactiviteiten” uit in het land. Zelf gaf Sigley na zijn terugkeer uit het land voorlopig enkel aan dat hij graag opnieuw “een normaal leven” wil.

“Onderzoek heeft uitgewezen dat hij op aansturen van NK News (een Amerikaans nieuwsmedium over Noord-Korea, red.) en andere anti-Noord-Koreaanse media verschillende keren gegevens en foto's heeft overgemaakt”, zegt het Noord-Koreaanse Centrale Nieuwsagentschap KCNA vandaag. Volgens het staatspersagentschap had Sigley bewust “minutieus” zo veel mogelijk informatie verzameld in hoofdstad Pyongyang “door gebruik te maken van zijn status als buitenlands student”.

De 29-jarige Sigley studeerde literatuur in Pyongyang en organiseerde er ook al jarenlang rondleidingen voor toeristen. “Er bestaat in de wereld geen ander land zoals Noord-Korea”, zei hij in 2017. Hij stelde toen ook dat het niet gevaarlijk is om naar Noord-Korea te gaan. “Als we dachten dat het onveilig was, zouden we stoppen met deze rondleidingen.”



Op 25 juni raakte de man vermist, maar gisteren bleek dat hij door het regime was opgepakt en het land uitgezet. Volgens KCNA heeft Sigley zijn “spionageactiviteiten” toegegeven en heeft hij herhaaldelijk om vergiffenis gevraagd. Na zijn vrijlating vloog Sigley met de Zweedse gezant in Noord-Korea naar Peking en vandaar door naar Tokio. De gezant, Kent Harstedt, nam deel aan gesprekken met Noord-Koreaanse functionarissen over de vrijlating van Sigley.

“Blij opnieuw samen te zijn met mijn vrouw”

Sigley zelf liet in een mededeling weten dat het goed met hem gaat. Hij bedankte iedereen om de bezorgdheid en de steun voor zijn familie. “Ik ben erg blij opnieuw samen te zijn met mijn vrouw, Yuka, en met mijn familie in Perth te hebben kunnen spreken om hen te zeggen dat het goed met mij gaat.” Hij gaf geen verdere commentaar.

Australisch premier Scott Morrison had de verdwijning van Sigley op de top van de G20 in Japan met wereldleiders besproken en aan Zweden hulp gevraagd om hem vrij te krijgen. Australië heeft geen ambassade in Noord-Korea en doet een beroep op de Zweedse ambassade in Pyongyang voor consulaire zaken. Zweden heeft sinds 1970 een ambassade in Noord-Korea en behartigt ook de Amerikaanse belangen in het land.

De Noord-Koreaanse autoriteiten hebben al eerder westerse bezoekers opgepakt, zoals de Amerikaanse toerist Otto Warmbier. Noord-Korea stuurde hem na anderhalf jaar detentie in comateuze toestand naar zijn thuisland, waar hij overleed.