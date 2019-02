Australische stad loopt onder door openen dam: 2.000 huizen met opzet onder water gezet, overheid waarschuwt voor krokodillen en slangen KVE bvb TT

04 februari 2019

08u01

Bron: ANP, Belga, The Guardian 1 In de noordoostelijke Australische stad Townsville zijn 2.000 woningen ondergelopen nadat de autoriteiten met opzet de dam bij de stad volledig hebben opengezet. Door zware regenval in Queensland was de Ross River-dam volledig volgelopen. Door de dam open te zetten kwam 1.900 kubieke meter water per seconde vrij.

De autoriteiten waarschuwen dat in totaal zo'n 20.000 huizen onder water kunnen komen te staan. Auto's en vee zijn al meegesleurd in het aanzwellende water. De Australische meteorologische dienst waarschuwt voor gevaar voor levens en eigendommen. De lokale politie waarschuwde bewoners van verschillende gebieden om hogere grond te zoeken.

Ook zijn er waarschuwen uitgegeven voor krokodillen en slangen die de overstroomde rivier hebben verlaten en zich mogelijk richting de woonwijken begeven. De politie roept ouders op hun kinderen niet in het water te laten spelen. “Er is melding gemaakt van krokodillen in het overstromingswater in delen van Townsville en er kunnen ook slangen en andere wilde dieren aanwezig zijn.”

Townsville Floods: Crocodiles in the streets as floodgates open in Queensland. Read more: https://t.co/O3J5AVNUVy #Townsville #7News pic.twitter.com/LjGGxbDvax 7 News Sunshine Coast(@ 7NewsSC) link

Leger helpt

Volgens de zender ABC zijn duizenden huizen verlaten in de buitenwijken van Townsville. Volgens rampencoördinator Steve Munro zijn momenteel al 2.000 van de 82.000 woningen in de stad getroffen door overstromingen. Dat kan volgens hem oplopen tot 10.000 of 20.000 huizen. Op beelden op sociale media zijn overstroomde woongebieden en straten te zien. Militairen hebben tienduizenden zandzakken afgeleverd en assisteren bij de evacuatie van inwoners die een veilig heenkomen hebben gezocht op daken. “We hebben nog nooit zoiets gezien”, zei premier Annastacia Palaszczuk van Queensland.

In Townsville is in een week tijd meer dan een meter water gevallen, twintig keer zoveel als het gemiddelde in deze tijd van het jaar. Het vorige record uit 1998 staat te boek als de nacht van Noah. Queensland heeft een tropisch klimaat en kent van december tot april moessonregens, maar nooit zo extreem. De autoriteiten stelden dat de regio ook nog met tornado’s kan te maken krijgen.