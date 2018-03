Australische senator: "Vang blanke boeren op, geen Rohingya-vluchtelingen" TK

20 maart 2018

06u22

Bron: Belga 0 "We moeten blanke boeren uit Zuid-Afrika verwelkomen als vluchtelingen, want zij zouden zich beter integreren dan Rohingya's, de etnische minderheid die vervolgd wordt in Myanmar." Dat is wat een Australische senator vandaag gezegd heeft.

Australiërs zijn bezorgd over "assimilatie en integratie" en hebben "een zwak voor boeren", zei conservatief David Leyonhjelm. Of ze nu het land binnenkomen als geschoolde migranten of met een humanitair visum, Zuid-Afrikanen "zouden veel beter integreren", zei het enige parlementslid van de Liberal Democrats in het federaal parlement. "Ze zouden jobs vinden, belastingen betalen, en veel meer bijdragen aan de samenleving dan bijvoorbeeld Rohingya zouden doen."

Honderdduizenden Rohingya zijn gevlucht omdat ze het doelwit werden van geweld in de staat Rakhine in Myanmar. De Verenigde Naties spreken van een "etnische zuivering". Ze leven nu in sjofele kampen over de grens in Bangladesh. Hun lot was een van de onderwerpen die de Australische premier Malcolm Turnbull besprak met Aung San Suu Kyi, de leidster van Myanmar, gisteren in Canberra.

Land afgeven

De kwestie van een speciale behandeling voor blanke Zuid-Afrikaanse boeren speelde vorige week op in Australië toen binnenlandminister Peter Dutton zei dat de groep vervolging riskeerde in eigen land, en naar "een beschaafd land als het onze" moet gebracht worden. "Zij zijn het soort migranten dat we naar ons land willen brengen", zei Dutton. Zijn commentaar lokte hevig protest uit van de Zuid-Afrikaanse regering.

Dutton verwees naar de zogenaamde opflakkering van geweld tegen witte boeren de jongste tijd. Die zou het gevolg zijn van een oproep om land van witte boeren over te dragen aan zwarte boeren. Bijna drie decennia na het officieel afschaffen van de apartheid is land er nog steeds grotendeels in blanke handen. Maar de toename van geweld waar Dutton naar verwees, een claim die blanke activisten maken, bleek al meermaals te berusten op onbetrouwbare gegevens.

De verklaringen van Leyonhjelm zijn racistisch, zei de Australische, groene senator Nick McKim vandaag. "Discriminatie en veralgemeningen gebaseerd op etnische achtergrond is racisme. Zo simpel is het", zei McKim.