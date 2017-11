Australische senaat keurt wet op homohuwelijk met grote meerderheid goed LVA

Bron: Belga 0 EPA Senatoren en campagnevoerders nadat de wet op homohuwelijk werd goedgekeurd. De Australische senaat heeft vandaag met een grote meerderheid het historische wetsvoorstel goedgekeurd dat het homohuwelijk mogelijk maakt. Het hogerhuis stemde 43-12 voor het wetsvoorstel, dat het lagerhuis maandag verder zal bespreken.

De weg ligt zo open om het homohuwelijk tegen Kerstmis mogelijk te maken. Senatoren applaudiseerden toen het wetsvoorstel werd goedgekeurd. Sommigen staken in hun vuist in de lucht als overwinningsteken.

In een niet-bindende bevraging per post had ongeveer 62 procent van de Australiërs gestemd voor de wetswijziging. De resultaten van de peiling werden eerder deze maand bekendgemaakt. Premier Malcolm Turnbull zei daarop dat hij hoopte de wet goedgekeurd te krijgen voor Kerstmis.

EPA Tevreden senatoren na de stemming op 29 november.

REUTERS

AFP Billboard in Sydney