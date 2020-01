Australische republikeinen voelen zich gesterkt door Harry en Meghan: “Willen ons ook losmaken van koningshuis” kv

10 januari 2020

22u32

Bron: ANP 0 Prins Harry en Meghan hebben de republikeinse beweging in met name Australië een geweldige opkikker gegeven met hun verrassende besluit afstand te nemen van het werk van de koninklijke familie. "Als Harry en Meghan er al niks meer mee te maken willen hebben, dan moeten wij in Australië dat voorbeeld volgen als zijn grootmoeder de Queen overlijdt", schreef de krant The Australian vandaag in een hoofdredactioneel commentaar.

De monarchie is volgens de krant een anachronisme, meer nog omdat het in het geval van Australië om een buitenlands staatshoofd gaat. Aan die praktijk moet snel een einde worden gemaakt en Harry en Meghan hebben daar met hun beslissing nog eens de nadruk opgelegd. "In de 21e eeuw kan een instituut met functies als 'Silver-Stick-in-Waiting' niet serieus worden genomen. Als ze dat in Frogmore Cottage - de woning van Harry - al vinden, dan is dat zeker zo 20.000 kilometer verder in Australië", meende de krant.

Harry en Meghan waren in 2018 op bezoek in Australië. Daarna bleken er voor het eerst sinds 1999 bij een opiniepeiling meer voorstanders van een monarchie (48 procent) dan een republiek (40 procent). In de voorgaande jaren was het aantal voorstanders van een eigen Australisch staatshoofd steeds verder gegroeid en oppositiepartij Labor had voor de laatste parlementsverkiezingen zelfs een referendum beloofd. Koningin Elizabeth zou niet worden afgedankt, maar haar zoon Charles hoefde wat Labor betreft niet meer op het koningschap van Australië te rekenen.

Rebels en tegendraads

Harry en Meghan zorgden echter voor een opleving, maar. zo schreef hoogleraar Benjamin Jones van Central Queensland University, hun populariteit was grotendeels te danken aan het feit dat ze anders waren dan de rest van de koninklijke familie. Rebels, tegendraads en niet zo stoffig. Eigentijds bijna. Door te vertrekken, in welke vorm dat ook gaat gebeuren, verliest de monarchie aan aantrekkingskracht en de connectie met de jongere generatie. Een peiling in juni onder Australiërs onder 25 jaar liet zien dat 57 procent een republiek wilde, en in de leeftijdsgroep 25-34 jaar was dat 50 procent.

De Australische republikeinse beweging was overigens niet de enige die na woensdagavond stond te juichen. De Britse organisatie Republic stelde vrijdag tevreden vast dat de monarchie in problemen verkeerde door de hertog en hertogin van Sussex, en dat straks een nu al niet erg geliefde koning Charles moet wedijveren met een in Hollywood-leefstijl levende dissidente zijtak van de koninklijke familie in Noord-Amerika. Een strijd die nooit goed kan aflopen. Voor het koningshuis dan.