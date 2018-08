Australische regeringscrisis escaleert: 10 ministers bieden ontslag aan jv

22 augustus 2018

08u27

Bron: DPA/BELGA 0 De kopzorgen voor de Australische premier Malcolm Turnbull zijn nog niet van de baan. Tien ministers van zijn regering hebben hun ontslag aangeboden, nadat hij gisteren nipt een vertrouwensstemming binnen zijn centrumrechtse Liberal Party had overleefd.

Het leiderschap van Turnbull werd uitgedaagd door zijn minister van Binnenlandse Zaken Peter Dutton, die tot de conservatieve vleugel van de partij behoort en voor de harde lijn staat in de Australische immigratiepolitiek. Gisteren kwam het uiteindelijk tot een stemming over het voorzitterschap van de Liberal Party in Canberra. De 63-jarige Turnbull behaalde daarbij 48 stemmen, de 47-jarige Dutton kreeg 35 stemmen achter zich.

Hoewel Turnbull zijn premierschap dus kon redden, zijn zijn problemen nog niet voorbij nu zijn partij ten prooi valt aan interne verdeeldheid. In navolging van Dutton, die meteen na de stemming opstapte, hebben tien ministers hun ontslag aangeboden omdat ze de binnenlandminister hadden gesteund in zijn poging om het leiderschap te veroveren. Voorlopig heeft Turnbull naast dat van Dutton enkel nog maar het ontslag aanvaard van minister van Internationale Ontwikkeling Concetta Fierravanti-Wells, die een scherpe brief over het "te linkse beleid" van haar partij had geschreven.

Niet lang nadat het nieuws bekendraakte, bevestigde Dutton dat hij niet van plan is om zijn pogingen om Turnbulls plaats in te nemen, te staken. "Daar ga ik niet omheen draaien", liet hij optekenen. Een tweede stemming zou morgen al kunnen plaatsvinden.

Volgens de Australische media is een van de sleutelfiguren in de machtsstrijd de 47-jarige Mathias Cormann. De in het Belgische Eupen geboren politicus - die in 1996 definitief naar Australië migreerde en in 2000 de Australische nationaliteit verwierf - is er sinds september 2013 minister van Financiën en sinds december 2017 Senaatsleider voor de Liberal Party. Volgens lokale media is hij trouw aan Turnbull, maar ook goed bevriend met Dutton. "Zodra hij vertrekt, stort het kasteel van de premier in", zo schrijft ABC News.