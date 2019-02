Australische regering moet zieke migranten toelaten

IB

13 februari 2019

03u17

Bron: Belga

0

Het Australische parlement heeft een wet aangenomen die de regering verplicht om zieke migranten in detentiecentra op Manus Island en Nauru naar het Australische vasteland te brengen voor medische verzorging. De wet is een forse nederlaag voor premier Scott Morrison die fel tegen het voorstel is.