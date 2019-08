Australische rechter verwerpt beroep pedofiele kardinaal Pell IB

21 augustus 2019

02u12

Bron: Belga, ANP 0 In Australië heeft de rechter het hoger beroep van kardinaal George Pell tegen zijn veroordeling afgewezen. De gewezen nummer drie van het Vaticaan kreeg eerder zes jaar cel opgelegd nadat hij schuldig werd bevonden aan seksueel misbruik van twee jongens in een kathedraal in Melbourne in het midden van de jaren zestig.

Een Australische rechtbank veegde het beroep tegen zijn veroordeling van tafel. “Hij moet zijn gevangenisstraf van zes jaar blijven uitzitten”, zegt rechter Anne Ferguson.

De voormalige aartsbisschop van Melbourne en Sydney, die ook schatbewaarder van het Vaticaan was, vond zijn veroordeling "onredelijk" omdat die gebaseerd is op de getuigenis van slechts een van de twee slachtoffers. Het tweede slachtoffer stierf in 2014 aan de gevolgen van een overdosis en heeft niet over het misbruik getuigd.

De advocaten van Pell wilden dat de schuldigverklaring teniet zou worden gedaan of dat er een nieuw proces komt. Een andere reden die zij aanvoerden is dat er sprake was van een "fundamentele onregelmatigheid" in de rechtsgang.

Pell komt in 2022 in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Hij kan nog een keer in beroep gaan.