Australische premier: “Verwijderen brandbare vegetatie even belangrijk als terugbrengen uitstoot” IB

22 januari 2020

00u31

Bron: Reuters 0 De Australische premier Scott Morrison zegt dat het verwijderen van brandbare vegetatie even belangrijk is in de strijd tegen de bosbranden als het terugbrengen van de uitstoot in Australië. Verwacht wordt dat de uitspraken niet goed zullen vallen bij zijn bevolking.

Morrison staat onder grote druk vanwege zijn omgang met de bosbrandencrisis die tot nu toe al aan 29 mensen en miljoenen dieren het leven gekost heeft. Meer dan 2.500 huizen zijn door het vuur verwoest en meer dan 11 miljoen hectare aan wildernis is verbrand – wat qua grootte neerkomt op ongeveer een derde van Duitsland.

De bosbrandencrisis ontstond na drie jaar van intense droogte in het land, die door wetenschappers werd gelinkt aan klimaatverandering. Morrison liet gisteren echter weten dat hij vindt dat zijn critici teveel op CO2-uitstoot focussen. “Het terugbrengen van het brandbare vegetatie is even belangrijk als het terugdringen van de uitstoot, belangrijker zelfs denk ik, aangezien het een meer directe praktische impact heeft op de veiligheid van mensen tijdens het bosbrandenseizoen”, aldus de premier aan Sky News Australia.

Australië is door zijn afhankelijkheid van steenkoolcentrales een van de grootste vervuilers per capita ter wereld. Morrison is groot voorstander van de mijnindustrie.

De uitspraken van de premier komen op het moment dat de autoriteiten zich voorbereiden op een nieuwe golf van hoge temperaturen en sterke winden: condities die hoogstwaarschijnlijk de tientallen bosbranden weer aanwakkeren.

In de staat Victoria worden temperaturen tot boven de 32 graden voorspeld en wordt gewaarschuwd voor ‘extreem brandgevaar’. New South Wales, de dichtstbevolkte staat van het land, heeft enkele dagen kunnen bekomen met koeler weer, maar verwacht wordt dat de temperatuur morgen (donderdag) tot veertig graden stijgt.

In beide staten woeden nog steeds bosbranden: 79 in New South Wales en 25 in Victoria.