Australische premier terwijl land in lichterlaaie staat: "Meer doen tegen klimaatverandering zou roekeloos zijn"

23 december 2019

02u00

Bron: Belga, The Guardian, news.com.au 0 Meer doen in de strijd tegen klimaatverandering zou “roekeloos” zijn. Dat heeft de Australische premier Scott Morrison verklaard. Hij ligt onder vuur omdat hij te weinig onderneemt tegen de bosbranden die het land al maandenlang teisteren.

De hevige bosbranden zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg gestart en woeden al sinds oktober. Oorzaak is onder meer de droogte waarmee het oosten van het land al twee jaar kampt. Op dit moment woeden er nog 200 branden over het hele land. Zeven mensen zijn door de bosbranden om het leven gekomen, onder wie vorige week nog twee brandweermannen.

In totaal zijn meer dan negenhonderd huizen verloren gegaan: 789 in New South Wales, 40 in Queensland, 86 in South Australia en 1 in Western Australia. Daarnaast zijn duizenden bijgebouwen en schuren in vlammen opgegaan en zijn over het hele land vee en gewassen door het vuur vernietigd. De branden hebben ook een desastreus effect op de fauna van het land: er wordt geschat dat nu al zo'n 2.000 koala's door het vuur om het leven zijn gekomen.

Daarnaast zitten mensen in afgelegen gebieden in de oostelijke staten New South Wales en Queensland, die grotendeels van regenval afhankelijk zijn voor hun watertoevoer, al maandenlang zonder drinkwater, zonder dat de regering bijspringt. Zij zijn grotendeels afhankelijk van liefdadigheidsinstellingen waar ze wekelijks gratis water kunnen afhalen.

De Australische premier Morrison is een verdediger van de mijnindustrie, de kurk waar de Australische economie grotendeels op drijft: driekwart van de Australische koolindustrie wordt geëxporteerd. Die export is jaarlijks goed voor zo’n 67 miljard Australische dollar (ongeveer 42 miljard euro).

De conservatieve Morrison wil naar eigen zeggen dan ook geen “roekeloze doelstellingen omarmen en de traditionele industrieën verlaten waardoor Australische jobs zouden verdwijnen, zonder dat het een betekenisvolle impact zou hebben op het wereldwijde klimaat”, schrijft Morrison in een artikel dat vandaag is gepubliceerd in de krant Daily Telegraph.

“Nood aan echte actie tegen klimaatverandering”

Morrison erkent wel dat er nood is aan “echte actie tegen de klimaatverandering” op alle niveaus, maar stelt dat “het gewoon niet waar” is dat de bosbranden in het land zouden zijn voorkomen als het land zijn klimaatdoelstellingen had verhoogd.

Zijn vicepremier en de leider van de National Party Michael McCormack had Morrison eerder op de dag juist nog opgeroepen om meer te doen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Hoewel de Australische uitstoot stijgt, stelt de regering tot slot dat ze nog steeds kan voldoen aan haar verplichtingen onder de klimaatakkoorden van Kyoto en Parijs.

