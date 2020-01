Australische premier geeft toe fouten gemaakt te hebben in bosbrandencrisis IB

12 januari 2020

04u30

Bron: Belga, BBC 0 De Australische premier Scott Morrison heeft vandaag gezegd dat hij erkent dat de klimaatverandering een impact heeft op de Australische zomers, die steeds langer, warmer en droger worden. Hij had het tussen de lijnen zelfs over het aanpassen van het beleid om de schadelijke uitstoot te verminderen en kondigde een diepgaand onderzoek aan naar de aanpak van de bosbrandencrisis.

Morrison is een notoir medestander van de steenkoolindustrie in zijn land, omdat die voor werkgelegenheid zou zorgen. Onder impuls van de conservatieve regering in Canberra was Australië begin december nog een van de landen die zich terughoudend opstelde op de klimaattop van Madrid.

De Australische premier kwam de voorbije weken en maanden onder vuur te liggen voor zijn aanpak van de desastreuze bosbranden. Onder meer het feit dat hij middenin de nationale crisis met zijn familie op vakantie trok naar Hawaï en meermaals het verband tussen de klimaatverandering en de verwoestende branden minimaliseerde, wordt hem door de woedende bevolking zwaar aangerekend.

“Beter niet op vakantie gegaan”

Zondag zei Morrison op de Australische zender ABC dat hij, achteraf bekeken, beter niet met vakantie was gegaan en de situatie beter had kunnen aanpakken. "Premiers zijn ook mensen van vlees en bloed", klonk het verontschuldigend.

De verklaringen van de eerste minister komen er twee dagen nadat tienduizenden mensen in diverse grote steden over heel het land op straat kwamen om zijn ontslag te eisen als gevolg van de manier waarop hij met de crisis omgaat.

Nieuw dodelijk slachtoffer

Sinds het begin van de grote bosbranden ging in heel Australië al meer dan 10 miljoen hectare bos in vlammen op. Dat is meer dan drie keer de oppervlakte van België. Duizenden huizen zijn verwoest. Gisteren nog eiste het vuur een nieuw dodelijk slachtoffer. In de zuidoostelijke staat Victoria kwam een 60-jarige brandweerman met ruim veertig jaar ervaring tijdens bluswerken om. In totaal lieten sinds het begin van het bosbrandenseizoen in september nu al 28 mensen het leven in Australië.

Mildere weersomstandigheden in combinatie met iets koelere temperaturen, minder wind en een occasionele regenbui zorgen ervoor dat de vermoeide brandweerlieden sinds zaterdag zowel in Victoria als in New South Wales even kunnen ademhalen.