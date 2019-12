Australische premier biedt excuses aan voor vakantie RL

20 december 2019

04u34

Bron: ANP 0 De Australische premier Scott Morrison heeft vrijdag in een verklaring zijn excuses aangeboden voor het feit dat hij op vakantie was in Hawaï terwijl zijn land in een bosbrandencrisis verkeert.

"Ik heb zeer veel spijt dat mijn afwezigheid mogelijk Australiërs gekwetst heeft", stelt Morrison in de verklaring. De premier was onlangs onaangekondigd met zijn familie vertrokken voor de vakantietrip. Dat kwam hem op veel kritiek te staan, vooral toen eerder deze bekend werd dat hitterecords in het land het blussen van de branden nog moeilijker maken. De premier zei zo snel mogelijk terug te keren naar Sydney.

Australië gaat al wekenlang gebukt onder grote bosbranden. In het zuidoosten van het land werd deze week de noodtoestand uitgeroepen. De recordhitte van deze week heeft tientallen branden die nog niet onder controle zijn doen toenemen in omvang. Acht mensen zijn tot nu toe omgekomen door de branden en meer dan 700 huizen zijn verwoest. Twee leden van de vrijwillige brandweer kwamen donderdag om het leven bij bluswerk aan de rand van Sydney.

