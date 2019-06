Australische politie zoekt vandaag met drone naar vermiste Theo (18) jv

12 juni 2019

07u08

Bron: belga 0 De politie van Byron Bay zet vandaag de speurtocht voort naar Theo Hayez, de 18-jarige Belg die sinds eind mei vermist is in Australië. Er zal nu ook worden gezocht met behulp van een drone, zo kondigde de politie aan. Die vraagt het publiek ook om beelden die werden gemaakt op de avond van de verdwijning over te maken aan de speurders.

"We hebben Theo spijtig genoeg niet kunnen lokaliseren, maar we blijven zoeken", aldus hoofdinspecteur Matthew Kehoe, die de zoektocht leidt. Vandaag wordt een gespecialiseerde droneploeg ingezet. "We zijn nog altijd op zoek naar beelden van beveiligingscamera’s en dashcams" die geschoten werden tussen 31 mei om 23.00 uur en 1 juni om 04.00 uur, klinkt het nog.

De Belg werd het laatst gezien toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet. Sindsdien kwam er geen teken van leven meer. Volgens de politie is uit camerabeelden gebleken dat Theo wel degelijk van plan was om terug te keren naar het hostel waar hij verbleef, zo bevestigde een familielid aan RTL. "Er moet iets tussengekomen zijn onderweg, want als hij had voortgestapt, zou hij daar rond 23.30 uur aangekomen zijn", vertelde een vriend van de vermiste aan het Australische persagentschap AAP.

Theo Hayez kwam eind vorig jaar aan in Australië met een werkvisum en zou deze week terugkeren naar België. De Belgische ambassade in Canberra staat in nauw contact met de lokale politie van Byron Bay, een populaire badplaats aan de oostkust van Australië in de staat New South Wales.