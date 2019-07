Australische politie zoekt opnieuw met klimmers naar vermiste Théo Hayez HR

Bron: Belga 0 Buitenland In Byron Bay heeft de Australische politie vandaag opnieuw klimmers ingezet in de speurtocht naar de vermiste Belgische rugzaktoerist. Het gaat mogelijk om de laatste fysieke zoekactie van de politie, zo verklaarde een bron nabij het dossier aan Belga. Vrijwilligers blijven het gebied wel nog verder uitkammen, op zoek naar sporen van de verdwenen Théo Hayez (18).

Volgens de eerder aangehaalde bron wordt er nog altijd met dezelfde intensiteit onderzoek gevoerd. Waar het onderzoek aanvankelijk echter voor bijvoorbeeld 80 procent bestond uit fysieke zoekacties en voor 20 procent uit tactisch onderzoek, wordt die verhouding geleidelijk aan omgedraaid tot er uiteindelijk enkel nog sprake is van tactisch onderzoek omdat op een gegeven moment heel het gebied is doorzocht, luidt het.

De zoekactie van vandaag concentreert zich op de noordkant van de kliffen onder aan de vuurtoren van de badplaats, waar op 1 juni om 13.42 uur - de dag na zijn verdwijning - het laatste signaal van de gsm van Théo Hayez werd geregistreerd. Het gaat om een slecht toegankelijk en rotsachtig bushgebied. Eerder werd ook de zuidkant al geïnspecteerd.

De drie Belgische speurders die onlangs in Australië toekwamen, wonen de zoekactie bij, net als de twee speurders die ter versterking vanuit Sydney naar Byron Bay werden gestuurd. Die laatsten trekken dinsdag nog opnieuw huiswaarts, maar blijven vanuit de hoofdstad van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales helpen met het onderzoek. De Belgische agenten keren woensdag terug naar ons land.

Intussen zoeken ook vrijwilligers, die nu al een maand bijna dagelijks zoekacties organiseren, verder naar sporen van de vermiste Belg. Een vijftiental mensen kamden het bushgebied langs Tallow Beach, ten zuiden van de vuurtoren, uit. Ze werden daarbij vergezeld door de vader van Théo, Laurent Hayez, die in Byron Bay verblijft zolang zijn zoon niet is teruggevonden.

De 18-jarige Théo uit Overijse was sinds eind vorig jaar op reis in Australië. Hij werd voor het laatst gezien op 31 mei toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet, in de staat Nieuw-Zuid-Wales in het uiterste oosten van Australië. Hij moest begin juni terug naar België keren. Sindsdien wordt er met man en macht naar de jongeman gezocht door de Australische politie en vrijwilligers.

