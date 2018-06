Australische politie zoekt 34-jarige 'partner' van Larissa (16) na vondst van lijk in een vat Joeri Vlemings

28 juni 2018

15u41

Bron: Courrier-Mail, news.com.au 0 Op 15 juni geleden werd de zestienjarige Larissa 'Riss' Beilby in de Australische deelstaat Queensland als vermist opgegeven. Gisteren werd in de buurt van Brisbane een lijk gevonden in een blauw vat dat in de laadbak van een pick-uptruck lag. Mogelijk gaat het om Larissa. De politie is nu op zoek naar Zlatko Sikorsky, een 34-jarige crimineel die een relatie zou gehad hebben met Larissa en die op de vlucht is. Sikorsky is gewapend en gevaarlijk, waarschuwt de politie.

Wie Sikorsky zou zien, wordt gevraagd onmiddellijk de politie te bellen en verder uit de buurt van de gevaarlijke crimineel te blijven. Sikorsky heeft al een serieus strafblad en zat onder meer in de cel voor een overval en voor afpersing.

Sikorsky zou weggevlucht zijn van een woonst in Buccan bij Logan, 45 minuten ten zuiden van Brisbane, toen de politie hem woensdag rond 13u30 kwam uithoren over de verdwijning van Larissa Beilby. De tiener verbleef in een opvanghuis in Brisbane, maar had regelmatig contact met Sikorsky. Die kon aan een confrontatie met de agenten ontsnappen door weg te rijden uit Logan in een zwarte pick-uptruck, met in de laadbak een ton overdekt met een zeil.

Aan een bewaakte bewonerscamping zo'n 20 km verderop in Stapylton bedreigde hij een vrouw en haar partner met een pistool en eiste toegang tot het domein. Hij beloofde het koppel vervolgens 2.000 AUD (1.270 euro) om binnen te mogen. De vrouw zag toen de "arm van een dode" in de laadbak uit het blauwe vat steken. In de zwaar beschadigde motorkap van de truck bleken kogelgaten te zitten en de ramen waren kapotgeschoten.

De politie werd opgeroepen naar het woonwagenpark in Stapylton, waar de zwart laadwagen gedumpt werd. De agenten vonden er in het bewuste vat een lijk dat al in verre staat van ontbinding was. Sikorsky zelf kon opnieuw ontsnappen met een andere wagen, een zilveren Holden Commodore uit 2014. Volgens een getuige was Sikorsky in het gezelschap van enkele andere mannen.

De politie van Queensland wou later op de persconferentie niet bevestigen dat het lichaam dat van Larissa Beilby was, maar zei wel dat de vermiste studente "geassocieerd" was met de gezochte Sikorsky. "We weten niet precies wat nu de relatie tussen de twee was", klonk het. De speurders weten zelf ook niet of ze één man dan wel verscheidene personen moeten viseren in wat ze toch beschouwen als een moordzaak. Het is ook niet duidelijk hoe Larissa zou terechtgekomen zijn in Buccan, waar ze mogelijk vermoord werd.

Door de ver gevorderde staat van ontbinding kan het nog dagen duren om de identiteit van het lijk vast te stellen. Officieel is Larissa Beilby daarom nog altijd vermist. Sinds 18 juni is niets meer van haar vernomen. In haar opsporingsbericht stond dat ze mogelijk in het gezelschap was van een blanke man van rond de twintig.

Amper een paar maanden geleden was 'Riss' nog een gewone tienermeid, die het met haar vriendinnen op Instagram vooral over mode, uiterlijk en haartooien had. Ze was erg close met haar oudere zus, Deanna, die normaal in november afstudeert aan de universiteit. Het is niet duidelijk hoe Larissa in contact kwam met de zwaar getatoeëerde Zlatko Sikorsky, al 15 jaar een bekende van de politie. Volgens de Courier-Mail vluchtte ze in zijn armen, weg van een andere gewelddadige man die haar bedreigde.