Australische politie: "We blijven ook na dit weekend zoeken naar Théo"

21 juni 2019

08u28

Bron: ANP 32 De politie van Australië geeft de zoektocht naar onze vermiste landgenoot Théo Hayez (18) niet op. Dat zeggen ze aan VTM NIEUWS. “We herbekijken dit weekend alle gegevens en op basis daarvan beslissen we waar we volgende week zullen zoeken.”

Eerder vandaag deden geruchten de ronde dat de politie de zoektocht naar Théo staakte, maar dat ontkracht de politie nu. “Ook vandaag hebben we nog met duikers gezocht naar Théo”, klinkt het. Dit weekend volgt er een pauze omdat er niet genoeg manschappen voorhanden zijn. De politie is naar eigen zeggen ‘’verbijsterd’' over de vermissing, vooral omdat er geen enkele verklaring voor lijkt te zijn.

Camera

De jongeman verliet op de avond van 31 mei een bar en is door een camera vastgelegd op weg naar zijn logement in Belongil Beach, aan de noordkant van Byron Bay. Daarna heeft niemand hem nog gezien.



Hij stuurde om 20 minuten na middernacht nog een berichtje naar een vriend in België via Facebook. En op 1 juni werd zijn mobiele telefoon nog getraceerd in de buurt van de vuurtoren van Byron Bay. Daarna niets meer. Gisteren werd nog een geheime kampplaats ontdekt, maar dat heeft niets opgeleverd. Volgens de Sydney Morning Herald menen de autoriteiten dat de kliffen rond de vuurtoren van Cape Byron dé locatie zijn om de Belg te vinden.

