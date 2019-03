Australische politie voert huiszoekingen uit in verband met aanslag in Nieuw-Zeeland IB

18 maart 2019

00u03

Bron: Reuters, Radio NZ 0 De Australische politie heeft vandaag twee huiszoekingen uitgevoerd in dorpen in de zuidoostelijke staat New South Wales in relatie met de aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch afgelopen vrijdag. Onder meer het huis van de zus van de 28-jarige verdachte Brenton Tarrant is doorzocht.

De politie liet weten rond half negen ’s morgens op maandag lokale tijd een huiszoeking gedaan te hebben in een huis in Sandy Beach, in de buurt van Coffs Harbour en daarna eentje in Lawrence, in de buurt van Maclean. Beide huiszoekingen werden door het anti-terreurbrigade van de politie van New South Wales uitgevoerd.

“Het doel van de activiteiten is het formeel verkrijgen van materiaal dat de Nieuw-Zeelandse politie kan helpen bij haar onderzoek”, klonk het in een gemeenschappelijke verklaring van de Australische Federale Politie en de politie van New South Wales. “We kunnen de gemeenschap verzekeren dat de huiszoekingen niet plaatsvinden vanwege een mogelijke dreiging”, stelde de politie tot slot nog de buurtbewoners gerust.

De familie van de 28-jarige verdachte werkt volgens de politie ook mee aan het onderzoek.