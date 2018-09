Australische politie vindt gigantisch wapenarsenaal bij ontslagen cipier avh

02 september 2018

10u43

Bron: Belga 0 In het Australische Richmond, een plaats ten westen van Sydney, hebben agenten een wapenarsenaal met onder meer tien vuurwapens gevonden in het huis van een 64-jarige voormalige cipier. Dat meldde de politie van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales vandaag. Hij vormde een "ernstige bedreiging voor de samenleving", luidt het.

De speurders kwamen de man op het spoor nadat hij online onderdelen voor vuurwapens had gekocht. Ze voerden dinsdag een huiszoeking uit waarbij ze onder andere 5 geweren - waaronder een semiautomatische Norinco SKS -, verscheidene wapenonderdelen en -accessoires, meer dan 2.000 kogels, 3 kruisbogen, ruim 100 pijlen, meer dan 100 messen en zwaarden, kogelvrije vesten en helmen en handboeien aantroffen. Woensdag werden ook nog 5 bijkomende vuurwapens, waaronder pistolen, in een verstopte rugzak gevonden.

De politie vermoedt dat de 64-jarige man, die werd ontslagen als cipier en zijn wapenvergunning ingetrokken zag in 2009, zich mogelijk voorbereidde om een aanslag te plegen. Kort na zijn arrestatie werd hij overgebracht naar het ziekenhuis voor een onderzoek naar zijn geestelijke gezondheid omdat hij raar gedrag vertoonde. Hij wordt onder meer illegaal wapenbezit ten laste gelegd.

"Wat we zagen in deze zaak was een diep gekweld individu met een geschiedenis van wapentraining en tactische training", zegt politiechef Stuart Smith. "We vormden het beeld dat hij een ernstige bedreiging inhield voor de gemeenschap."