Australische politie vindt beenderen van sinds februari vermiste Franse rugzaktoerist (21)

15 juli 2019

08u16

De Australische politie heeft resten gevonden van een Franse rugzaktoerist die al sinds februari vermist was. Erwan Ferrieux (21) werd 5 maanden geleden voor het laatst gezien in de buurt van Port Macquarie, een populair toeristenstadje op een kleine 400 kilometer van Sydney.

Hij was toen vergezeld van de Britse toerist Hugo Palmer (20). De twee waren sinds november vorig jaar in het land en trokken er rond. Ze waren nog maar enkele dagen in Port Macquarie.

Alarmbellen

De alarmbellen gingen af toen enkele wandelaars op de ochtend van 18 februari spullen van de twee jongens vonden op een strand. Even later werd hun verlaten huurwagen aangetroffen op een parking in de buurt. Daarin lagen persoonlijke spullen van de twee, waaronder hun reisdocumenten.





De politie startte meteen een zoektocht op het land en in het water, maar slaagde er niet in om hen te vinden. De speurders vermoedden dat ze misschien verdronken waren toen ze de avond voordien gaan zwemmen waren in de ruwe zee.

Onder meer de moeder van Hugo Palmer reisde in de week na de verdwijning van haar zoon naar Australië om de zoekactie te volgen en te helpen waar ze kon. Er was ook iemand aanwezig van het Franse consulaat in naam van de familie van Erwan Ferrieux. Volgens hem waren de familieleden in shock, maar waren zijn ouders “erg trots op hun zoon”.

Beenderen

Op 15 juni werden plots 3 beenderen gevonden op een nabijgelegen strand. Enkele dagen later werden nog 2 andere botten ontdekt. De politie heeft nu bevestigd dat haar ergste vrees waarheid is geworden. “We hebben het DNA vergeleken met genetisch materiaal van de huurwagen en geloven dat het om resten gaat van Erwan Ferrieux”, aldus commissaris Paul Fehon.

Gisteren werd opnieuw een bot gevonden en ook dat zal nu geanalyseerd worden om na te gaan of het toebehoort aan een van de twee rugzaktoeristen. “Het bot is van een ander deel van het lichaam dan die welke we al gevonden hebben”, klinkt het.

Australië is een land dat erg in trek is bij jonge rugzaktoeristen. Een Belgische trekker is nog altijd vermist sinds hij eind mei verdween in Byron Bay. De fysieke zoekacties van de politie naar Théo Hayez (18) zijn intussen stopgezet, maar het onderzoek gaat wel verder. Ook vrijwilligers blijven verder zoeken en trokken afgelopen weekend nog op pad. Zonder resultaat.

Bekijk hier de Telefacts-reportage over de verdwijning van Théo Hayez: