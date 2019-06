Australische politie staakt zoektocht naar Théo. Nog onduidelijk of na weekend verder wordt gezocht KVDS

21 juni 2019

08u28

Bron: ANP 0 De Australische politie staakt voorlopig de enorme zoekoperatie naar de 18-jarige Belgische Théo Hayez. De politie heeft aan de oostkust bij Byron Bay drie weken met duikers, speurhonden, ultramoderne drones en tal van manschappen en vrijwilligers tevergeefs naar de rugzaktoerist gezocht. Dit weekend ligt de zoektocht stil. Het is nog niet duidelijk of er na het weekend verder wordt gezocht, zo melden Australische media.

Politie-inspecteur Matt Kehoe heeft aan The Sydney Morning Herald gezegd dat er in het weekend ‘’niet meer fysiek wordt gezocht’'. De zoekactie van de afgelopen dagen zal wel geëvalueerd worden. Het ligt nog niet vast of het zoeken na het weekend hervat wordt. De politie is naar eigen zeggen ‘’verbijsterd’' over deze vermissing, vooral omdat er geen enkele verklaring voor lijkt te zijn.

Camera

De jongeman verliet op de avond van 31 mei een bar en is door een camera vastgelegd op weg naar zijn logement in Belongil Beach, aan de noordkant van Byron Bay. Daarna heeft niemand hem nog gezien.





Hij stuurde om 20 minuten na middernacht nog een berichtje naar een vriend in België via Facebook. En op 1 juni werd zijn mobiele telefoon nog getraceerd in de buurt van de vuurtoren van Byron Bay. Daarna niets meer. Gisteren werd nog een geheime kampplaats ontdekt, maar dat heeft niets opgeleverd.

