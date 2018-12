Australische politie looft miljoen dollar uit voor gouden tip over wie Amerikaanse homofiel in 1988 van klif de dood indreef jv

10 december 2018

13u18

Bron: New York Times 1 Bijna dag op dag dertig jaar geleden viel de Amerikaanse wiskundige Scott Johnson te pletter van de rotsen aan de Northern Beaches van Sydney. De vermeende zelfdoding van de 27-jarige Johnson, die homo was, werd vorig jaar geherkwalificeerd naar haatmoord. Gisteren kondigde de Australische politie een beloning van omgerekend 632.000 euro uit voor informatie die de speurders naar de daders kan leiden.

Scott Johnson was 27 in 1988. Hij was als Amerikaanse wiskundegenie en doctoraatsstudent verbonden aan een universiteit in de Australische hoofdstad Canberra. Hij was geëmigreerd naar Australië om bij zijn partner te kunnen zijn en had er een permanente verblijfsvergunning aangevraagd. Maar op 8 december werd zijn levenloze lichaam gevonden aan de voet van een klif aan de Northern Beaches bij Sydney. De plek stond bekend als ontmoetingsplaats voor homo’s.

Aanvankelijk werd uitgegaan van zelfdoding. Maar nadat Scotts broer Steve vroeg de zaak te heropenen, werd er gedacht aan een accidentele dood tot vorig jaar de kwalificatie veranderde in haatmoord. De zaak is inmiddels Down Under het symbool geworden van een brutale misdaadgolf die in de jaren 80 en 90 van vorige eeuw de homoseksuele gemeenschap viseerde. Bendes van jonge homohaters dreven homofiele mannen soms letterlijk van de gevaarlijke rotsen aan de kust ten noorden van Sydney, recht hun dood in. Er werd nauwelijks onderzoek gevoerd naar de doden, ook al omdat heel wat agenten later zelf homohaters bleken.

Uitzonderlijk hoog bedrag

Er zijn tientallen gelijkaardige zaken als die van Scott Johnson. In 2013 zei de politie dat ze de verdachte dood van 88 mannen tussen 1976 en 2000 onderzocht om te zien of het om moord door homohaat ging. Een dertigtal gevallen bleef onopgelost. In september van dit jaar werd dan een parlementaire onderzoekscommissie samengesteld die misdaden tegen homo’s en transgenders tussen 1970 en 2010 moest onderzoeken. Ook de bovenvermelde zaken en de vermeende moord op Scott Johnson maakten daar deel van uit.

Het is uitzonderlijk dat de politie zo’n hoog bedrag - een miljoen Australische dollar (iets meer dan 632.000 euro) - uitlooft voor gouden tips over de gezochte moordenaars van Johnson. Dat doet de overheid op dit moment slechts voor zeven zaken. Het is ook het tienvoudige van de vorige vooropgestelde beloning, in de hoop dat getuigen niet blijven zwijgen. Scott Johnsons broer Steve is daar alvast tevreden mee. Hij vermoedt dat de daders nog altijd vrij rondlopen, ergens in de regio van de Northern Beaches. De hoge premie is voor hem een bewijs dat de politie de zaak heel ernstig neemt, nu dertig jaar na de feiten.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.