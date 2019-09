Australische politie beëindigt zoektocht naar Théo Hayez en draagt zaak over aan justitie IB

16 september 2019

06u46

Bron: Sydney Morning Herald, Belga 0 De verdwijning van de vermiste Belgische backpacker Théo Hayez in het Australische Byron Bay is doorverwezen naar de ‘coroner’, een soort onderzoeksrechter, van de staat New South Wales. Daarmee komt formeel een einde aan het politieonderzoek. Dat meldt een woordvoerder van de politie van Byron Bay.

De 18-jarige Théo Hayez verdween op 31 mei in de populaire Australische badplaats Byron Bay, nadat hij acht maanden door Australië had getrokken. Er werden al verschillende intensieve zoektochten naar de vermiste Belg georganiseerd, maar die bleven telkens zonder resultaat.

Op de Facebookpagina ‘Finding Théo Hayez’ wordt de overdracht van de zaak aan justitie als een positieve ontwikkeling beschouwd. “Het is belangrijk om te begrijpen dat dit een standaardproces is in New South Wales en vooruitgang betekent", klinkt het. “Het biedt ons nieuwe expertise (...) en een nieuw perspectief en we verwelkomen oprecht de deelname van de coroner (onderzoeksrechter, red.). We moeten nu meer dan ooit verenigd blijven terwijl we aan dit nieuwe hoofdstuk beginnen - een stap dichter bij het vinden van Théo.”

De familie Hayez heeft om privacy gevraagd om het nieuws te verwerken. Théo's vader, Laurent Hayez, is op dit moment opnieuw in Australië. Gisteren werd op een strand bij Byron Bay nog een wake voor de 18-jarige Belg gehouden.

Bekijk hier integraal de Telefacts-reportage over de verdwijning van Théo Hayez in Australië:

Bekijk ook: Zoekacties naar Théo Hayez stopgezet