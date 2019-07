Australische politie 2 maanden na verdwijning Théo Hayez: “Alle pistes zijn onderzocht” KVDS

31 juli 2019

09u26 2 Twee maanden na de verdwijning van de Belgische rugzaktoerist Théo Hayez (18) in de Australische kustplaats Byron Bay zegt de plaatselijke politie dat ze “alle pistes” onderzocht heeft. Het is alleen nog wachten op de resultaten van een DNA-onderzoek op een pet die midden juli gevonden werd aan de lokale vuurtoren en die mogelijk aan onze landgenoot heeft toebehoord.

De Australische politie deed de verklaring woensdag aan persagentschap Belga.

Théo Hayez uit Overijse verdween exact 2 maanden geleden nadat hij een bezoek had gebracht aan een nachtclub in Byron Bay. Het laatste signaal van zijn smartphone werd de volgende morgen even voor 2 uur opgepikt niet ver van de plaatselijke vuurtoren, daarna niets meer.





Er startten al vrij snel zoekacties, zowel van de politie als van vrijwilligers, maar die leverden niets op. Op een pet na, die midden juli werd gevonden en lijkt op die welke Théo droeg toen hij verdween.





“Er worden nu DNA-tests op gedaan”, aldus een woordvoerder van de politie. “Het is niet duidelijk wanneer die klaar zullen zijn. De tests verschillen naargelang de complexiteit, de locatie, enzovoort.” (lees hieronder verder)

De fysieke zoektocht van de politie stopte begin juli al, maar plaatselijke vrijwilligers zoeken nog altijd verder. Afgelopen weekend werd nog een zoektocht georganiseerd met een tiental mensen en komend weekend is dat niet anders. Er wordt vooral gefocust op de dichte begroeiing aan het strand van Tallow Beach, ten zuiden van de vuurtoren.

“We wachten ook vol ongeduld op de resultaten van het DNA-onderzoek”, aldus organisator Noeline Smith. “We kunnen de familie niet laten stikken. We hopen om het even welk bewijsstuk te vinden, misschien een ketting of zijn telefoon.”

Facebookpost

Vorige week liet de vader van Théo nog weten dat hij in augustus wil terugkeren naar Australië. Hoewel hij in een emotionele Facebookpost liet uitschijnen dat de familie er rekening mee houdt dat de jongeman niet meer leeft, wil hij toch de hoop niet opgeven, zo klinkt het.