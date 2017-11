Australische overzet heet Ferry McFerryface (maar niet iedereen begrijpt de grap) JC

Bron: Reuters, BBC 0 REUTERS Een ferry in Sydney. In navolging van het Britse Boaty McBoatface heeft de Australische stad Sydney nu een overzetboot met de naam Ferry McFerryface. De stad organiseerde een publieke stemming om zes nieuwe ferry's van een originele naam te voorzien.

Ferry McFerryface was eigenlijk de tweede keuze die in de peiling naar voor kwam, na... Boaty McBoatface. Die naam koos het Britse publiek in 2016 ook voor een nieuw onderzoeksschip. De Britse regering besliste die naam niet te weerhouden, en noemde het vaartuig naar bioloog David Attenborough. Werd wel een klein, geel onderwaterschip Boaty McBoatface genoemd.

De Australische autoriteiten beslisten ook te passen voor Boaty McBoatface, wegens het gebrek aan originaliteit. Toch wilden ze de stem van het publiek volgen en dus gingen ze voor de tweede keuze. "We vroegen de inwoners hun nieuwe ferry's een naam te geven, en we hebben geluisterd", zegt minister van Transport. "Ferry McFerryface wordt het nieuwe icoon in de haven en ik hoop dat het een glimlach tovert op de gezichten van bezoekers."

Maar niet iedereen kan de grap smaken. Volgens de Maritime Union, wiens leden op de ferry's werken, zijn de ferryvaarders gefrustreerd. Ferry's worden traditioneel naar de stranden en succesvolle Olympiërs uit Sydney genoemd. "De minister van Transport toont hier dat hij openbaar vervoer ziet als een grap."

Ferry McFerryFace? Sydney..... dudes, you're a bit late to the party. It's kinda sad, not kinda funny. Dr Bron Harman(@ DrBron) link

Very excited to welcome Ferry McFerryFace to Sydney's waterways. Terrific outcome, well played everyone. #ferrymcferryface Sindy Sinn(@ SindySinn) link