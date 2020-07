Australische onderzoekers ontwikkelen test die coronavirus binnen twintig minuten opspoort Michelle Desmet

17 juli 2020

15u32

Bron: Reuters 6 Een team van Australische onderzoekers ontwikkelde een bloedtest die het coronavirus binnen de 20 minuten kan waarnemen. Bovendien meet de test ook of de persoon eerder besmet geweest is met het virus. “Een eerste wereldwijde doorbraak in de strijd tegen het coronavirus”, volgens het team aan de Monash University in Australië.

Al maanden vecht de volledige wereld tegen Covid-19. Ook enkele onderzoekers aan de Monash University in Australië. Nu zijn ze tot een doorbraak gekomen met een bloedtest die binnen de 20 minuten meer kan vertellen over het virus: “Het is een unicum”, volgens het team.

Unicum

“Het is belangrijk om zowel op korte als op lange termijn te werken. Door een snelle identificatie, mede door contact-tracing, kunnen we de virale verspreiding van het virus inperken. Maar er moet ook op lange termijn gekeken worden”, luidt het in een paper gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘ACS Sensors’. “Daarvoor is deze test een unicum, omdat hij tegelijk test op de huidige aanwezigheid van het virus en of de persoon drager was in het verleden. We kunnen honderden stalen per uur testen”.

Ondertussen vroeg het team een patent aan op hun uitvinding en zijn ze op zoek naar overheidssteun om de schaal van hun onderzoek te kunnen vergroten. Of de test ook beschikbaar zal zijn in België, is niet geweten.

