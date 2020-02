Australische moeder vergeeft dronkaard die haar drie kinderen en nichtje doodreed: “Ik haat hem niet” AW

03 februari 2020

18u11

Bron: AD.nl 0 De Australische Leila Geagea (32) verloor afgelopen weekend haar drie kinderen en haar nichtje tijdens een dramatische ongeluk met een dronken chauffeur. Toch zegt ze geen wrok te koesteren voor de 29-jarige dronkaard.

De 29-jarige bestuurder van de pick-uptruck reed in Sydney met hoge snelheid zeven kinderen omver. Vier kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar waren op slag dood, een 11-jarige jongen ontwaakte vanochtend uit zijn coma en ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis.

Leila Geagea is de moeder van drie overleden kinderen, en verzamelde vanochtend al haar moed om terug te keren naar de plek van het ongeluk. “Mijn hart zegt dat ik hem wil vergeven, maar ik wil ook dat de rechtbank eerlijk is’’, stamelt de vrouw in gesprek met de verslaggevers.

Dronken

De bestuurder, de 29-jarige Samuel William Davidson, had drie keer zoveel gedronken als wettelijk is toegestaan. Daar moet de bestuurder zich voor verantwoorden, vindt de moeder. “Het draait allemaal om eerlijkheid. Ik wil hem niet zien, maar ik ga hem niet haten. Dat is niet hoe wij zijn’’, klinkt het strijdbaar.

Het gezin kan nog maar amper geloven wat er is gebeurd. “Vanochtend opende ik mijn ogen en wachtte ik op Antony, Angelina en Sienna. Het voelt allemaal heel onwerkelijk. Ik voel nog steeds dat dit gewoon niet waar is. Ik kan nog steeds voelen hoe ze mij knuffelden en blijf wachten op het moment dat ze weer thuiskomen.’’

‘Mijn hart is gebroken’

De 13-jarige broer en zijn zusjes van 12 en 9 hadden hun ouders verteld dat ze even een ijsje gingen kopen en dat ze voor het donker thuis zouden zijn. “Ik zei nog dat ze bij elkaar moesten blijven’’, snikt de vader tegenover Australische verslaggevers. “Dat dit is gebeurd, is een kans van één op een miljoen.’’

Hij en zijn echtgenote putten veel kracht uit hun geloof. Ze waren daar de laatste tijd veel mee bezig. “We leerden onze kinderen samen te bidden. Ik vroeg God om mee te doen, maar ik vroeg hem niet om mijn kinderen van mij af te nemen. Hij mag alles van mij afpakken, maar niet mijn kinderen. Ik ben verdrietig, mijn hart is gebroken. Maar ik voel ook vrede, omdat ik weet dat mijn kinderen op een betere plek zijn nu.’’

Nepinzameling

De 32-jarige Leila Geagea verloor niet alleen drie van haar kinderen maar ook haar nichtje, de 11-jarige Veronique. Haar ouders omschrijven haar als een ‘prachtig, levendig meisje’. “Veronique heeft ons zoveel vreugde gebracht. Ze zal voor altijd in ons hart blijven.’’

Een 11-jarige jongen die zwaargewond raakte bij het ongeval, is vanochtend uit zijn coma ontwaakt. Terwijl hij nog altijd vecht voor zijn leven, proberen online oplichters al over zijn rug geld te verdienen met een nepinzameling op internet.



De politie reageert verbijsterd en waarschuwt het publiek waakzaam te zijn en altijd de legitimiteit van collectanten te controleren. “Doneer niet via crowdfundingsites die de legitimiteit van de wervers niet verifiëren’’, zo luidt het advies. “Als u denkt dat u geld heeft betaald aan een oplichter, neem dan onmiddellijk contact op met uw bank en de politie.’’

Jarenlange straf

De 29-jarige Samuel William Davidson werd gisteren beschuldigd van twintig strafbare feiten. Hij verscheen niet voor de rechtbank en vroeg ook geen borgtocht aan. In april gaat de zaak verder. Davidson moet rekening houden met een jarenlange gevangenisstraf.