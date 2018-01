Australische moeder opgepakt voor moord op kinderen met zware handicap TK

24 januari 2018

09u01

Een 51-jarige vrouw is vanmorgen opgepakt in Brisbane (Australië) voor de moord op twee van haar volwassen kinderen, die beiden een ernstige handicap hadden, en de mishandeling van een derde kind. De moeder wordt beschuldigd van moord, foltering en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

De 18-jarige dochter van Maree Crabtree werd op 4 september 2012 gevonden in Maudsland, bij Gold Coast, een stad ten zuiden van Brisbane. Het gaat om de vroegere woning van het gezin. In hun huis niet ver daar vandaan, in Upper Coomera, werd op 18 juli vorig jaar het lichaam van de 26-jarige zoon gevonden. Beiden waren zwaar beperkt.

De speurders gaan er nu van uit dat de moeder haar kinderen heeft vermoord door hen over lange periodes te hoge dosissen van hun medicijnen toe te dienen. Na het overlijden van de kinderen zou ze honderdduizenden dollars hebben opgestreken van de verzekeringsmaatschappij. Daarnaast zou ze ook nog een derde kind - een 25-jarige vrouw - de voorbije jaren meerdere keren hebben mishandeld.

De 51-jarige vrouw wordt nu twee keer moord, drie keer foltering en drie keer het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ten laste gelegd, zo meldt de politie van Gold Coast. Bovendien wordt zo ook nog beschuldigd van twee gevallen van fraude en poging tot fraude, en een keer van gewapende overval.

De vijftiger verschijnt vandaag nog voor een rechter.