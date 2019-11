Australische moeder (27) van omgekomen zusjes (1 en 2 jaar) in snikhete auto aangeklaagd voor moord TT HAA

24 november 2019

06u40

Bron: News.com.au, Daily Mail, AD.nl 2 De moeder van de twee jonge zusjes van 1 en 2 jaar die levenloos uit een snikhete auto werden gehaald in het Australische Brisbane, was vermoedelijk vergeten haar twee kinderen uit de auto te halen toen ze thuiskwam. De 27-jarige vrouw is aangeklaagd voor moord.

De wagen stond volgens lokale media urenlang geparkeerd in de zon op de oprit voor de woning. Hulpdiensten kregen rond 13.30 uur ‘s middags lokale tijd een melding binnen van twee levenloze lichaampjes die in een auto waren aangetroffen. Volgens lokale media zou de moeder nog hebben geprobeerd ze onder koud water af te laten koelen. De hulpdiensten pasten nog reanimatie toe op de meisjes, maar hulp mocht niet meer baten.

Volgens de politie zijn de twee kinderen omgekomen als gevolg van de extreme hitte in de auto. Op het moment van de gruwelijke ontdekking was het 31 graden.



De politie is inmiddels een uitgebreid onderzoek begonnen naar het incident. Daarop is de moeder in voorlopige hechtenis genomen. Ze wordt beschuldigd van ernstige nalatigheid en zelfs moord. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk.

Aan de medewerkers van de hulpdiensten is slachtofferhulp aangeboden. “Een van onze prioriteiten vandaag is, naast het uitvoeren van het onderzoek, het welzijn van onze medewerkers”, aldus het hoofd van de politie van Brisbane. Hij voegde eraan toe: “Het is heel, heel tragisch en kan behoorlijk pijnlijk zijn om mee geconfronteerd te worden.”

