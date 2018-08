Australische minister van Buitenlandse Zaken Bishop treedt af Redactie

26 augustus 2018

08u20

Bron: Belga 0 Na haar nederlaag in de strijd om het vooorzitterschap van de Liberale partij in Australië heeft Julie Bishop aangekondigd op te stappen als minister van Buitenlandse Zaken.

Ze heeft vandaag haar beslissing kenbaar gemaakt aan de nieuwe premier, Scott Morrison. Bishop blijft wel zetelen in het parlement. Of ze zal opkomen bij de parlementsverkiezingen van volgend jaar heeft ze nog niet beslist.

Vrijdag kon Morrison zich doorzetten in de strijd om het voorzitterschap van de partij, om daarmee Malcolm Turnbull op te volgen. Bishop was reeds in de eerste ronde verslagen.